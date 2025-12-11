ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Москве на улице Покровка и участке Садового кольца закрывали движение

Ограничения также распространялись на улицу Земляной Вал и улицу Конюшковская перед площадью Свободной России
15:06
обновлено 15:49

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта временно перекрывали на улице Покровка и участке Садового кольца. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение закрыто на улице Покровка; внешней стороне Садового кольца в районе улицы Земляной Вал; улице Конюшковская перед площадью Свободной России", - говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве сообщили об открытии движения на улице Большая Дмитровка, на улице Конюшковская, на Кутузовском проспекте, на улице Покровка.

В новость внесены изменения (18:48 мск) - добавлена информация об открытии движения.  

РоссияМосква