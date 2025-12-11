В Кабардино-Балкарии завершили ремонт четырех участков автодорог опорной сети РФ

Модернизация ключевых транспортных артерий, входящих в опорную сеть автомобильных дорог РФ, проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

НАЛЬЧИК, 11 декабря. /ТАСС/. Ремонт четырех участков автодорог, входящих в опорную сеть РФ, завершили в Кабардино-Балкарии. В 2025 году в республике обновили порядка 24 км трасс, относящихся к этой категории, сообщили в региональном Минтрансе.

"В 2025 году к нормативным требованиям приведено четыре участка общей протяженностью 24 км. Среди них трасса Нальчик - Майский, связывающая столицу республики с федеральной трассой Р-217 "Кавказ", автодорога Малка - урочище Ингушли. Также трассы Новопавловск - Прохладный - Моздок в границах города Прохладного и дорога Дейское - Нижний Курп - граница с Республикой Северная Осетия - Алания", - рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР.

Модернизация ключевых транспортных артерий, входящих в опорную сеть автомобильных дорог РФ, проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и направлена на то, чтобы обеспечить соответствие региональных трасс современным нормативам безопасности и качества.

Опорная сеть на территории Кабардино-Балкарии включает около 700 км дорог, среди которых три федеральных и девять региональных трасс.

"Мы последовательно приводим в порядок дороги опорной сети, потому что именно они формируют основу транспортной доступности республики. В 2025 году мы сделали еще один уверенный шаг - и наша цель остается неизменной: обеспечить безопасное и комфортное движение на всех ключевых направлениях", - пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства КБР Индар Тугов.

В Минтрансе отметили, что более 87% региональных дорог Кабардино-Балкарии уже находятся в нормативном состоянии.