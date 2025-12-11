В КЧР провели форум в честь 20-летия "Молодой гвардии Единой России"

Завершилось мероприятие церемонией награждения партнеров

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 11 декабря. /ТАСС/. Лекции, тренинги и интеллектуальные игры прошли в Карачаево-Черкесии (КЧР) на молодежном форуме, посвященном 20-летию "Молодой гвардии Единой России". Мероприятие объединило в четверг свыше 100 студентов Черкесска, сообщила ТАСС представитель регионального отделения ЕР Фатима Мидова.

"Площадкой форума стал Республиканский центр одаренных детей "Спутник". Для активной молодежи нашего региона, в частности, организовали тренинги по развитию лидерских качеств и формированию команды, лекции, посвященные цифровому развитию, этике в информационном поле, сохранению традиционных ценностей в молодежной среде", - сказала собеседница агентства.

В течение дня молодежь также участвовала в интеллектуальных и коммуникационных играх, панельных дискуссиях с министрами Карачаево-Черкесии, депутатами регионального парламента, руководителями различных ведомств, журналистами и блогерами. "Мы собрали на площадке форума спикеров, которые хорошо разбираются в темах, интересных молодым людям. Это медиапространство, цифровые технологии, культура, традиции и другие. Такие мероприятия формирует у молодежи активную гражданскую позицию, способствуют развитию их потенциала и коммуникационных навыков", - отметила Мидова.

Завершился форум церемонией награждения партнеров "Единой России" по работе с молодежью и концертной программой.