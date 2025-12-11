В Заполярье направят 3 млрд рублей на предновогодние выплаты работникам

В частности, врачи получат от 100 тыс. рублей

МУРМАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области направят 3 млрд рублей на единовременные выплаты 60 тыс. работников бюджетной сферы региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

"Все работники бюджетной сферы Мурманской области получат единовременную выплату к Новому году. Непростое финансовое решение, но как и обещал, поддерживаем работников бюджетного сектора при первой возможности. Выплаты коснутся 60 тысяч человек. На эти цели направим 3 млрд рублей", - написал Чибис.

Глава региона пояснил, что учителя, воспитатели, преподаватели СПО, тренеры, педагоги школ искусств, а также педагоги детских домов получат не менее 40 тыс. рублей, младшие воспитатели (нянечки) - не менее 20 тыс. рублей. Врачи - от 100 тыс. рублей. Средний медперсонал - не менее 30 тыс. рублей, младший - не менее 15 тыс. Социальные работники от 40 тыс. рублей. Работники культуры - не менее 40 тыс. рублей. Пожарные и спасатели - не менее 40 тыс. рублей.

"Нам важно поддержать каждого из вас и от всего сердца сказать спасибо за ваш ежедневный, искренний труд на благо нашего региона и всех северян. Поручил коллегам оперативно оформить все документы, чтобы выплаты дошли до людей без задержек", - заключил Чибис.