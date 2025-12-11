Львова-Белова исполнила новогодние мечты детей из Херсонской области

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка подарила двум мальчикам автоматический инкубатор и электромобиль

ГЕНИЧЕСК, 11 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова во время поездки в Херсонскую область исполнила мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Уполномоченный исполнила детские мечты двух ребят из нашей области в рамках акции "Елка желаний". Максим, 15 лет, который разводит утят и гусят, получил автоматический инкубатор. Трехлетнему Виталику подарили электромобиль - именно о нем мечтал малыш", - написал он в своем Telegram-канале.

Омбудсмен также посетила психоневрологический интернат, где после 18 лет живут ребята с инвалидностью. "Привезла технику, мебель, ковры. Изучила условия, обсудила первоочередные потребности и проекты развития учреждения. Договорились, что в ближайшее время в интернат привезут телевизоры и теплые коврики - простые вещи, которые создают уют. Спасибо Марии Алексеевне за внимание к нашим детям и поддержку семей области", - добавил губернатор.