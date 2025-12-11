При поддержке "Единой России" отремонтируют около 800 студенческих общежитий

Как отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, до конца 2026 года планируется окончание ремонтных работ в 55 общежитиях

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Около 800 студенческих общежитий по всей стране будут отремонтированы в рамках программы, стартовавшей в 2025 году при поддержке "Единой России". Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Как отметили в ЕР, партия вместе с активом "Молодой гвардии "Единой России" и Минобрнауки ведет системный мониторинг работ по капремонту общежитий вузов - сейчас они идут в 109 зданиях в 44 регионах. В 2025 году планово обновят 36 общежитий. "При поддержке "Единой России" отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране", - сообщили в партии.

Как отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин, до конца 2026 года планируется окончание ремонтных работ в 55 общежитиях, в 2027 году - еще в 117. "Необходимо не ослаблять контроль за эффективностью расходования средств на программу. Итогом нашей совместной работы должно стать создание в высших учебных заведениях необходимых условий для комфортного проживания, обучения и занятия наукой", - подчеркнул Сидякин на заседании штаба по мониторингу капремонта и строительства студенческих общежитий.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил, что для качественной реализации программы капремонта студенческих общежитий по запросу "Единой России" Минобрнауки был разработан стандарт проведения капремонта и оснащения общежитий современной инфраструктурой.

"Стандарт отвечает запросу времени, потребностям студентов. Что очень важно, в стандарте отдельно выделена инфраструктура для студенческих семей", - подчеркнул депутат.