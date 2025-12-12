МВД: мошенники рассылают предложения о получении выплат от имени "Госуслуг"

В частности, массовую рассылку таких сообщений ведомство зафиксировало 11 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. МВД предупредило, что мошенники запустили массовую рассылку в мессенджерах от имени "Госуслуг", в которой предлагается якобы получить денежную выплату. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"В профессиональной среде принято обсуждать сложные атаки, технические уязвимости и новые методы взлома. Однако основной ущерб гражданам по-прежнему наносят схемы с использованием социальной инженерии, которые не меняются годами. В примере массовая рассылка в мессенджерах от имени "Госуслуг", зафиксированная 11 декабря 2025 года", - сообщили в управлении.

Там пояснили, что в рассылке россиянам предлагают подать заявку для получения некой "выплаты" в декабре. Если пользователь пытается следовать инструкциям из мошеннического сообщения, инициируется подписка на ресурсы, где продвигаются нелегальные казино, фальшивые инвестиционные инструменты, вредоносное программное обеспечение под видом полезных программ.

В управлении подчеркнули, что суждения о способности этой схемы сработать только на "неопытных пользователях" неверны. Как добавили в управлении, несмотря на развитие технической защиты, такие схемы могут жить годами из-за слабой социальной инженерии, а именно в связи с доверительными сценариями и отсутствием проверочных механизмов.

"Именно поэтому важную роль сегодня играет профилактика: развитие цифровой грамотности, умение проверять источники, способность выдерживать паузы в ситуациях давления. Критическое мышление - тот механизм, который способен остановить большинство сценариев еще до первой ошибки пользователя", - отметили в УБК.