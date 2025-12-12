Асаул: Мосгортранс полностью преодолел дефицит кадров

В частности, этому способствовала программа "Приведи друга", отметил руководитель предприятия

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Основной в столице и крупнейший оператор наземного общественного транспорта в Европе ГУП "Мосгортранс" заявил о преодолении дефицита кадров, прежде всего, водительского состава. Этого удалось добиться, в частности, благодаря материальным стимулам, направленным на вовлечение персонала, сообщил в интервью ТАСС руководитель Мосгортранса Николай Асаул.

"Дефицита кадров нет. В частности, этому помогла программа "Приведи друга". Мы выплачиваем 60 тыс. рублей сотрудникам, которые приводят к нам работать своих знакомых. Это позволяет на доверии рассказать о реальных условиях в Мосгортрансе, так что наши сотрудники, по сути, являются нашими рекрутерами", - сказал он.

Также, по словам Асаула, на базе предприятия работает автомотошкола, где можно получить профессию водителя категории D. "За счет средств Мосгортранса мы заключаем ученический договор и сразу определяем, где будет работать ученик после обучения. Это, конечно, привлекает желающих, поскольку вы получаете не просто водительские права, но и работу за достойное вознаграждение", - сказал он.

В 2017 году экс-руководство предприятия заявляло о дефиците водительского состава в 2,5 тыс. человек.

Сегодня ГУП "Мосгортранс" является основным оператором наземного городского транспорта столицы. За работу предприятия отвечают более 25 тыс. сотрудников. Свыше 14 тыс. водителей обеспечивают бесперебойную работу больше чем 700 маршрутов. В парке предприятия более 7 тыс. единиц современной техники.

Полный текст интервью будет опубликован 14 декабря в 09:00.