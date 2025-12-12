Милонов просит Минюст наделить правовым статусом новогодние и рождественские символы

В интернете сообщается о случаях целенаправленных атак на новогодние символы: срываются украшения, опрокидываются ели, поступают жалобы на их установку, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов направил обращение на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко с просьбой наделить новогодние и рождественские символы правовым статусом, чтобы защитить их от любых посягательств на оскорбление и унижение. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о наделении особым правовым статусом главные новогодние и рождественские символы в части защиты от любых посягательств на оскорбление и унижение", - говорится в документе.

Милонов отметил, что в интернете сообщается о случаях целенаправленных атак на новогодние символы: срываются украшения, опрокидываются ели, поступают жалобы на их установку. "Очевидно, что эти действия рассчитаны на расшатывание хрупкого гражданского баланса внутри нашей страны", - добавил он.

"Новый год и Рождество - самые любимые семейные праздники в нашей стране. Традиция встречи этих праздников имеет богатую многовековую историю и напрямую связана с историей развития христианства и православия в России", - подчеркнул депутат.