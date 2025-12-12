В Московском регионе на выходных прогнозируют морозы до минус 9 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Морозные ночи прогнозируются на выходных в Москве и по области, значения могут опускаться до минус 9 градусов. Кроме того, снег пройдет повсеместно, наступит зимняя погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночь на субботу в Московском регионе будет уже холодная - минус 5-7 градусов, по области - до 9 градусов мороза. Дневные температуры в субботу тоже вполне зимние: минус 3-5", - сказал он.

Вильфанд отметил, что в субботу пройдет небольшой снег, который прекратится к полуночи воскресенья. Высота снега будет небольшой, однако он будет наблюдаться повсеместно. "Это уже будет зимняя погода", - подчеркнул он.

В последующие дни мороз усилится, ночные температуры в воскресенье составят минус 5-10 градусов, а дневные - минус 4-6. В понедельник и вторник ночные температуры составят минус 7-12 градусов. А дневные - минус 3-9 градусов. Такая температура примерно на 3 градуса ниже нормы и соответствует январю.