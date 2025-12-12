В Забайкалье троих мигрантов лишили гражданства РФ за угрозу нацбезопасности

ЧИТА, 12 декабря. /ТАСС/. Троих мигрантов в Забайкальском крае лишили гражданства РФ за действия, создававшие угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"На основании предоставленных управлением ФСБ России по Забайкальскому краю материалов, органами УВМ МВД России по краю прекращено гражданство Российской Федерации трем выходцам из стран Закавказья, действия которых создавали угрозу национальной безопасности России. Установлено, что указанные лица, являясь сторонниками идей этнического превосходства, отказывались от интеграции в российскую социокультурную среду, проявляли пренебрежительное и потребительское отношение к России и ее коренному населению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные лица вели деятельность, направленную на дискредитацию традиционной российской ценности - служение Отечеству, а также формировали негативное отношение к воинской службе среди отдельных групп мигрантов.