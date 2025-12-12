Законодатели предлагают определить понятие "массового вызова"

Из-за нечеткости определений под регулирование подпадают критически важные звонки, например, от коммунальных служб, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Понятие "массовый вызов" может быть уточнено в профильном законодательстве. Это нужно для усиления защиты абонентов от телефонного спама и мошенников, сказал в интервью ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.

Согласно закону "О связи" с 1 сентября этого года маркировку звонков осуществляют операторы связи. Для этого компания должна заключить с ними договор об отображении информации и передать свои данные. Маркировке подлежат любые коммерческие звонки с корпоративных номеров - номеров ИП и компаний.

"Мы сейчас все-таки доделаем механизм [который позволит уточнить в законе понятие], чтобы он работал полноценно. И когда он заработает полноценно, когда все уже будет точно, будем смотреть. Единственное, что <…> прорабатывается сейчас, это уточнение именно понятия, что такое будет "массовый вызов". Поэтому именно здесь, может быть, какие-то поправки будут", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли поправки в этот ФЗ.

Как пояснил сенатор, определения "массового вызова" в законе недостаточно четкое, что приводит к тому, что под регулирование подпадают и критически важные звонки, например, от коммунальных служб.