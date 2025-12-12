Законодатели предлагают определить понятие "массового вызова"
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Понятие "массовый вызов" может быть уточнено в профильном законодательстве. Это нужно для усиления защиты абонентов от телефонного спама и мошенников, сказал в интервью ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.
Согласно закону "О связи" с 1 сентября этого года маркировку звонков осуществляют операторы связи. Для этого компания должна заключить с ними договор об отображении информации и передать свои данные. Маркировке подлежат любые коммерческие звонки с корпоративных номеров - номеров ИП и компаний.
"Мы сейчас все-таки доделаем механизм [который позволит уточнить в законе понятие], чтобы он работал полноценно. И когда он заработает полноценно, когда все уже будет точно, будем смотреть. Единственное, что <…> прорабатывается сейчас, это уточнение именно понятия, что такое будет "массовый вызов". Поэтому именно здесь, может быть, какие-то поправки будут", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли поправки в этот ФЗ.
Как пояснил сенатор, определения "массового вызова" в законе недостаточно четкое, что приводит к тому, что под регулирование подпадают и критически важные звонки, например, от коммунальных служб.