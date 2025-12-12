Миронов призвал однократно полностью списать кредиты участникам СВО

Председатель партии "Справедливая Россия" также предложил повышать ежемесячные ветеранские выплаты до прожиточного минимума

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал провести кредитную амнистию для участников специальной военной операции.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей продлеваются еще на год - до 31 декабря 2026 года.

"Вслед за продлением кредитных каникул для участников СВО необходимо принять закон об однократном списании кредитов для этой категории военнослужащих. Наша фракция еще в 2022 году внесла законопроект о полном однократном списании долгов, процентов, пени и штрафов по всем кредитам наших воинов. Давно пора освободить защитников Родины от финансового бремени", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что многие ветераны из-за проблем со здоровьем или по другим причинам сталкиваются "на гражданке с необходимостью начинать новую жизнь". В том числе депутат предлагает ввести сертификат на реабилитацию в государственных и частных клиниках, повышать ежемесячные ветеранские выплаты до прожиточного минимума, предоставлять землю.