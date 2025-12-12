Асаул: "Мосгортранс" за час помог вернуть забытые семейные реликвии пассажиру

Для таких случаев работает горячая линия, а в салонах автобусов размещено более 15 тыс. QR-кодов, с помощью которых можно сообщить о потерянных вещах, отметил гендиректор предприятия

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГУП "Мосгортранс" всего за час помогли пожилому пассажиру вернуть забытые им в автобусе семейные реликвии времен Великой Отечественной войны. Для таких случаев работает горячая линия, а в салонах автобусов размещено более 15 тыс. QR-кодов, с помощью которых можно сообщить о потерянных вещах, сообщил ТАСС гендиректор предприятия Николай Асаул.

"Недавно у нас был такой знаковый случай. Один пассажир забыл ценные для него реликвии. Он много лет собирал фронтовые документы, фотографии, письма от членов своей семьи и забыл в нашем автобусе. Быстро сообщил на горячую линию, а наши сотрудники нашли семейные ценности и передали пассажиру. Сделали все буквально в течение часа, при этом не задерживая автобус на маршруте", - сказал он.

Асаул напомнил, что в каждом транспортном средстве на специальных стикерах размещены QR-коды. Отсканировав их через камеру телефона, можно оценить работу транспорта, оставить обращение или сообщить о потерянных вещах в салоне. Всего в автобусах и электробусов размещено более 15 тыс. таких стикеров. За год работы сервиса поэтому каналу обратной связи получено больше 24 тыс. обращений.

