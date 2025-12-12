В Алтайском крае продлили запрет на трудоустройство иностранцев в 11 отраслях

Под ограничения, в частности, подпадают работа в такси и в сферах образования и здравоохранения

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил на 2026 год запрет на привлечение к работе иностранных граждан в 11 отраслях экономики. Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Ранее на территории края действовал аналогичный указ на период 2024-2025 годов. Он признан утратившим силу.

"Установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Алтайского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", - говорится в указе губернатора.

Под ограничения, в частности, подпадают лесоводство и лесозаготовки, производство лекарств и детского питания, розничная торговля алкоголем и табаком, деятельность легкового такси, гостиничный бизнес, а также работа в сферах образования, здравоохранения и услуг по дневному уходу за детьми.

Указ вступит в силу 1 января 2026 года. Мера вводится в целях обеспечения национальной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, а также для обеспечения приоритета российских граждан при трудоустройстве на территории Алтайского края.