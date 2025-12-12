На юге России ожидаются заморозки и метели

В Сочи температура моря достигнет 15 градусов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Зимняя погода с мокрым снегом, гололедицей, метелью и заморозками ожидается в пятницу и предстоящие выходные в ряде южных регионов России, при этом в Сочи и Сириусе прогнозируют небольшие дожди, а температура воды в Черном море будет достигать 15 градусов, сообщают метеорологи.

Зимняя погода ожидается в Волгоградской области. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу там прогнозируют изморось, мокрый снег и снег. В отдельных районах области туман и гололедица. В выходные в Волгоградской области в отдельных районах возможна метель, ночью столбик термометра опустится до 5 градусов ниже 0, а в ночь на понедельник - до минус 10 градусов. Будет ветрено, местами порывы могут достигать 23-28 м/с.

Метель ожидается к выходным местами и в Ростовской области. Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", температура воздуха в Ростове-на-Дону, например, в ночь на воскресенье опустится до минус 4 градусов, в городе прогнозируют дождь со снегом.

Ночные заморозки к воскресенью прогнозируют и в Крыму, столбик термометра здесь опустится до минус 1-6 градусов. При этом в Севастополе ожидается более теплая погода: в пятницу дожди, температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. В субботу ночью и днем будет от 7 до 9 градусов тепла, а в воскресенье ночью от минус 1 до плюс 1 градуса, днем до плюс 9 градусов.

В Астраханской области, где дождливая погода сохранялась на протяжении всей рабочей недели, уже в пятницу возможен мокрый снег. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, похолодает ночью до минус 6 градусов. Средняя температура воздуха в дневные часы будет держаться на отметке 2-3 градуса тепла, с резким похолоданием до минус 5 в воскресенье.

Дождливая зима

Продолжит оставаться дождливой середина зимы в Калмыкии и Адыгее. При этом в Адыгее в ночные часы при плюсовой температуре воздуха дождь перейдет в мокрый снег. Снег, но пока тоже мокрый, прогнозируют и в горах региона.

В Калмыкии же плюсовая температура воздуха будет ощущаться как заморозок из-за повышенной влажности при дожде. Днем в республике столбики термометров поднимутся до 4 градусов тепла, однако за счет влажности воздуха температура воздуха будет ощущаться как 1 градус мороза. В ночь на субботу прогнозируют около 2-3 градусов тепла, но ощущаться будет как 3 градуса мороза.

Дожди ожидаются в Краснодарском крае. Если в горной части региона осадки будут переходить в мокрый снег и снег, и по ночам там уже прогнозируют заморозки до минус 7 градусов, то на побережье Черного моря, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью до плюс 7 градусов выше нуля, а днем до плюс 13.

С пятницы по субботу в Сочи и Сириусе, по данным городского гидрометцентра, ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя, температура воздуха днем максимально прогреется до 13 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки 8-10 градусов, ветер юго-восточный с порывами до 13 м/с. А температура морской воды в эти дни не будет превышать 15 градусов.