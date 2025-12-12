Москалькова: большое число соотечественников хотят вернуться в Россию
Редакция сайта ТАСС
04:02
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Большое количество соотечественников хотят вернуться в Россию, им надо оказать максимальную помощь. Об этом сообщила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Большая очередь сегодня желающих вернуться в Россию. И вот в этом направлении хотелось бы, чтобы была оказана максимальная помощь, в том числе и по расширению кадровых возможностей наших зарубежных структур для оформления соотечественников, находящихся за рубежом", - сказала Москалькова.
Она отметила, что благодаря Министерству иностранных дел РФ и российским спецслужбам сегодня отлаживаются механизмы, которые позволяют соотечественникам вернуться на Родину.