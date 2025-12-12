Фадеев объяснил, почему День Конституции можно не делать выходным

Уважение Основного закона важнее, а праздник и так скоро, сказал глава СПЧ, имея в виду Новый год

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Уважение и соблюдение Основного закона гораздо важнее, чем объявление Дня Конституции выходным, заявил в интервью ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, отвечая на вопрос, может ли дата 12 декабря стать нерабочим праздничным днем.

"У нас был праздник - День Советской Конституции. Праздник был. И конституция была очень хорошая, но только, по крайней мере в части прав и свобод она не очень соблюдалась", - отметил глава СПЧ.

"И, мне кажется, важнее уважительное отношение к конституции всеми - и государственными институтами, и обществом, людьми. И чтобы она соблюдалась, эта конституция. Вот что важнее. А праздник? Новый год скоро", - сказал Фадеев.