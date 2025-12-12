Вильфанд спрогнозировал обманчивую погоду в Москве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Изменчивость погоды будет наблюдаться в Московском регионе на этой неделе. Днем в пятницу температура по климату будет соответствовать концу октября, затем показатель рухнет на 6-7 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На этой неделе погода в Москве очень обманчива, температурный фон больше соответствует концу октября, то есть погода отстает от климатического развития. В пятницу в первой половине дня будет необычно высокая температура: плюс 3-6 градусов", - сказал он.

Затем, отметил он, с 12-13 декабря начнется изменение циркуляции воздуха, воздушные массы будут идти с севера и северо-запада. После полудня сначала пройдет дождь и мокрый снег. Но к концу вечера будет идти снег. Температура понизится сразу на 6-7 градусов - до минус 1-3 градусов.