Аналитики выяснили, что работодатели дарят сотрудникам на Новый год

Около 60% опрошенных выбирают в качестве подарка работникам своих компаний сертификаты и подарочные карты, говорится в исследовании бьюти-ретейлера "Золотое Яблоко" и финтех-компании ЮMoney

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Практически 60% опрошенных руководителей российских компаний дарят своим сотрудникам сертификаты и подарочные карты в качестве корпоративного подарка. Об этом сказано в совместном исследовании бьюти-ретейлера "Золотое Яблоко" и финтех-компании ЮMoney (текст есть у ТАСС).

"Корзина корпоративных подарков для сотрудников сегодня выглядит разнообразно. Руководители чаще всего называют подарочные карты и сертификаты (59%), одежду и аксессуары (34%), продукты и деликатесы (32%), сувениры (28%), товары для дома - посуду, пледы и текстиль (27%), электронику (25%), а также предметы для спорта и хобби (24%)",- говорится в сообщении.

По данным исследования, большинство компаний закладывают на корпоративные подарки ощутимый, но контролируемый бюджет. Так, на новогодний презент одному сотруднику 23% работодателей планируют потратить до 1 тыс. рублей, еще 35% выбирают диапазон от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Еще 18% компаний готовы потратить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей и почти столько же (20%) - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 4% руководителей закладывают на новогодний подарок 10-20 тыс. рублей, еще 4% - более 20 тыс. рублей, лишь единицы планируют потратить около 30 тыс. рублей на человека.

При этом для многих сотрудников корпоративные подарки не ограничиваются инициативами работодателя. 69% респондентов участвуют в коллективных подарках коллегам - скидываются на презенты на дни рождения, участвуют в "Тайном Санте" и других форматах внутри команды. Комфортный личный взнос на подарок коллеге у большинства укладывается в сумму до 1 тыс. рублей. 30% опрошенных готовы потратить до 500 рублей, 42% - от 500 рублей до 1 тыс. рублей, 25% - 1-3 тыс. рублей, сказано в исследовании.

Отношение россиян к корпоративным подаркам в целом остается позитивным, но без завышенных ожиданий. Так, 40% сотрудников считают, что компания не обязана ничего дарить, поэтому готовы порадоваться любому презенту. Почти каждый четвертый респондент (23%) прямо говорит, что предпочел бы деньги или подарочные карты вместо традиционного набора. Для 17% опрошенных ключевым критерием становится практическая польза: они ценят подарки, которыми можно пользоваться в быту и для себя, а не сувенирную продукцию. 10% сотрудников признаются, что относятся к корпоративным подаркам скорее равнодушно, поделились эксперты.

Об опросе

Онлайн-опрос проводился в ноябре - декабре 2025 года. В нем приняли участие 1 400 респондентов по всей России: 1 103 сотрудника (76%) и 297 руководителей/предпринимателей (24%). В выборке представлены компании из различных отраслей, включая спорт и фитнес, общепит, бьюти-сферу, IT, промышленность, образование, сферу услуг и ивент-индустрию. Часть вопросов допускала несколько вариантов ответа, поэтому сумма процентов по отдельным показателям может превышать 100%.