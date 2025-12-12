ИЛИ РАН: в русском языке в 2025 году зарегистрировали 90 новых слов

Они отражают процессы, возникающие в языке как в зеркале жизни российского общества, рассказал доктор филологических наук Валерий Ефремов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Ученые и специалисты Института лингвистических исследований Российской академии наук (ИЛИ РАН) на основе анализа российских СМИ описали уже как минимум 90 новых слов и словосочетаний, появившихся в 2025 году в русском языке. Среди новых слов - "лабубомания" и "нацмессенджер", рассказал ТАСС доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы Словарей новых слов Валерий Ефремов.

"Мы [лексикографический ресурс "Новое в русской лексике" ИЛИ РАН] в 2025 году уже зарегистрировали 90 новых и словосочетаний. К примеру, мы зафиксировали слова "вайб-программирование", "брейнрот-персонаж", "зумерский", "нацмессенджер", "лабубный", "лабубоман", - рассказал ТАСС Ефремов и уточнил: "При доработке данных 2025 года мы ожидаем как минимум еще не меньше двухсот неологизмов".

Новые слова и словосочетания отражают процессы, возникающие в языке как в зеркале жизни российского общества. Например, в 2025 году в русском языке появилось словосочетание "банковский абьюзер", обозначающее человека, который ищет "выгодные ставки в разных банках" и "переводит деньги с вклада на вклад", что может сообщать о существующей проблеме. Другая польза от регистрации новых слов заключается в том, что человек может узнавать их значения, встречаясь с ними в интернете, например значения таких слов, как "кофе-рейв" и "чатгейт", не зарегистрированных ни в каких иных источниках.

По мнению Ефремова, в ближайшее время в толковые словари обязательно войдет слово "вайб", которое "очень важно" для современной культуры и обрастает множеством производных слов; войдут многие слова, которые связаны с аббревиатурой "ИИ" (искусственный интеллект), и слово "нейросети", потому что вещи, обозначаемые ими, хотя и возникли недавно, но глубоко проникли в жизнь людей. При этом есть слова, которые резко появлялись в русском языке в прошлые годы, но в нем не прижились и быстро из него ушли или еще уйдут, например "тамагочи", "бала-баяна" и "квадробер".

Другими словами и словосочетаниями, появившимися в русском языке в 2025 году, являются "байкшеринг", "бедроттинг", "бумераскер", "вайб-кодер", "инфлейшеншип", "гиблификация", "манки-брэнчинг", "сигналгейт" и множество иных. Дополнительно в конце 2025 года ИЛИ РАН планирует опубликовать второе, расширенное и дополненное, издание "Словаря русского языка коронавирусной эпохи" - лексикографический проект, содержащий более 7200 новых слов и словосочетаний, появившихся в русском языке в период пандемии начал 2020-х годов.

"Новое в русской лексике" ИЛИ РАН

Лексикографический ресурс "Новое в русской лексике. Словарные материалы" ИЛИ РАН - это электронная база данных, в которой можно искать неологизмы русского языка как по опубликованным словарям новых слов, так и по электронным материалам РАН. В 2024 году электронный ресурс стал победителем Конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования в Санкт-Петербурге. В электронной базе ресурса на данный момент зарегистрировано около 8300 слов, выражений и значений, которые в тот или иной период истории языка были лексическими или семантическими новациями. Лексикографическая работа в ИЛИ РАН началась в 1960-х годах под руководством доктора филологических наук Надежды Котеловой.