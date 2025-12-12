На Урале ожидаются снег и облачная погода

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 14 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, снег и порывы ветра до 14 м/с днем в пятницу в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 12 декабря - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, порывы ветра до 14 м/ с. Температура ночью от минус 7 до минус 12 градусов, днем от минус 2 до минус 10 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области переменная облачность, снег, порывы ветра до 13 м/с. Температура воздуха днем - до минус 8 градусов, ночью - до минус 23 градусов. В Курганской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица, порывы ветра до 10 м/с, днем - до минус 12 градусов, ночью - до минус 17 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидаются облачно с прояснениями, снег, ветер до 11 м/с. Температура воздуха днем опустится до минус 10 градусов, в ночь на пятницу похолодает до минус 13 градусов. В Югре - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер до 9 м/ с, температура воздуха днем будет до минус 12 градусов, ночью может похолодать до минус 13 градусов.

На Ямале будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем столбики термометра могут достигнуть отметки минус 29 градусов, ветер будет до 10 м/с, ночью похолодает до 33 градусов.