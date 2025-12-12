Десантника наградили орденом Мужества за штурм лесополосы длиной 2,5 км

Самым сложным для при выполнении задачи было не попасть под удар украинских ударных беспилотников и преодолеть болотистую местность, отметил рядовой 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным Конь

ГЕНИЧЕСК, 12 декабря. /ТАСС/. Рядовой 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным Конь, выполняя свою первую боевую задачу, зачистил от ВСУ лесополосу длиной 2,5 км и уничтожил живую силу противника. За этот подвиг боец был награжден орденом Мужества, передает корреспондент ТАСС.

"Штурманули вдвоем с товарищем лесополку длиной 2,5 км. Это была первая моя задача, как только пришел после подписания контракта. Страха было не много, было много "птиц", суета. В атаку шли уверенно, штурмовали внимательно, тихо. В самой лесополосе было четыре противника. Мы зашли незаметно, скрытно. Они даже понять не успели", - сказал он.

Военнослужащий добавил, что после зачистки территории им поступила новая команда от руководства - выбить противника из другой лесополосы и закрепиться на его позициях. "Нас передвинули на другое место. Там было трое [боевиков ВСУ]. Зашли они к нам в "спину", а мы зашли, получается, в центр. Слева враг, позади враг. Так просидели четыре дня, и на четвертый день [выполнили задачу] с последними тремя врагами", - рассказал штурмовик.

Конь сообщил, что он родом из Новосибирска. Самым сложным для него при выполнении задачи было не попасть под удар украинских ударных беспилотников и преодолеть болотистую местность. "Постоянно надо контролировать то, что [находится] под ногами, и смотреть в небо, слушать. По дороге было нужно преодолеть болото, чуть там не утонул. Травы много было, не заметил, что болото, и провалился почти по горло", - отметил военнослужащий.