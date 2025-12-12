ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 80%

Деятельность правительства РФ одобряют 46,3% опрошенных, свидетельствуют данные аналитического центра

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 1 по 7 декабря, составляет 80,5%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,5% участников опроса (минус 0,3 п.п.), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,4 п.п. и составляет 76,5%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 46,3% опрошенных (минус 1,5 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 47,9% респондентов (минус 2,2 п.п.). О доверии Мишустину заявили 58,9% опрошенных (минус 1,3 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,8% (плюс 1,2 п.п.), лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 30,2% (без изменений), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 20,1% (минус 3,4 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,9% (минус 0,1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 34,3% (плюс 0,2 п.п.), КПРФ - 9,2% (минус 0,3 п.п.), ЛДПР - 10,2% (минус 0,3 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 5,6% (плюс 0,5 п.п.), "Новых людей" - 8,3% (минус 0,1 п.п.).