Главы правительств стран СНГ сделали совместное фото в музее "Атом" на ВДНХ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ сделали совместное фото после прибытия на международную конференцию по сотрудничеству в науке и технологиях.

Мишустин, а также премьеры Армении - Никол Пашинян, Белоруссии - Александр Турчин, Казахстана - Олжас Бектенов, Киргизии - Адылбек Касымалиев и Таджикистана - Кохир Расулзода в музее "Атом" на ВДНХ сделали совместное фото на фоне арт-объекта, который представляет модель атома урана - главного на Земле источника энергии.

Конференция проводится в целях развития многостороннего взаимодействия в сфере науки, технологий, поддержки молодежных инициатив и продвижения перспективных разработок на территории Евразийского региона.

В ходе мероприятия главам официальных делегаций будут представлены проекты-финалисты и технологические разработки международных коллективов молодых ученых в биотехнологиях, промышленной диагностике и экологической безопасности.