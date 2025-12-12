Гунба поздравил Путина с Днем Конституции РФ

Президент Абхазии высоко оценил поддержку республики Россией

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента России Владимира Путина с Днем Конституции РФ, высоко оценив поддержку России, которая вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности Абхазии и развитие. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Читайте также

День Конституции РФ. История основного закона и его изменения

"Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю вас и весь российский народ с Днем Конституции Российской Федерации. Принятие основного закона стало важнейшим событием новейшей истории России, определившим стратегический путь ее развития как сильного, суверенного и демократического государства. <…> Хочу отметить особый, союзнический характер российско-абхазских отношений, основанный на взаимном доверии. Под вашим руководством, Владимир Владимирович, Россия неизменно оказывает поддержку нашей стране, внося неоценимый вклад в обеспечении ее безопасности и развитие. Народ Абхазии высоко ценит эту дружбу, проверенную временем", - говорится в телеграмме Гунбы.

Президент Абхазии пожелал президенту России "крепкого здоровья, дальнейших успехов в деле служения российскому государству и его многонациональному народу, а всем россиянам мира, благополучия и процветания".