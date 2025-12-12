ЛДПР предложила увеличить в 10 раз штрафы за передачу алкоголя детям

Для родителей и законных представителей ребенка предлагается установить штраф в размере от 40 до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов ЛДПР во главе с руководителем фракции Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении до 50 тыс. рублей штрафов для родителей за вовлечение детей в употребление алкоголя. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях о наказании за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя и потенциально опасных психоактивных и одурманивающих веществ. Размер штрафа может составить от 15 до 30 тыс. рублей, сегодня он составляет от 1,5 до 3 тыс. рублей. Для родителей и законных представителей ребенка штраф предлагается установить в размере от 40 до 50 тыс. рублей. Сейчас штраф составляет от 4 до 5 тыс. рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, действующим законодательством запрещена розничная продажа алкоголя несовершеннолетним, однако случаи безвозмездной передачи алкогольной продукции (дарение, угощение, совместное распитие на улице) не регулируются. Это позволяет взрослым оправдывать передачу алкоголя детям, считают авторы проекта. По мнению депутатов, действующие штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя являются очень низкими и не являются сдерживающим фактором для взрослых.

"Внедрение предложенной нормы обеспечит: снижение уровня раннего употребления алкоголя среди несовершеннолетних за счет ликвидации правовых пробелов; повышение ответственности взрослых (педагогов, работников сферы услуг и иных лиц) за действия, провоцирующие употребление алкоголя детьми; сокращение рисков формирования алкогольной зависимости в подростковом возрасте, что напрямую влияет на здоровье будущих поколений", - говорится в пояснительной записке.