В России успешно испытали платформу для защиты регионов от дронов

Инициатором испытаний выступила компания "Азимут" госкорпорации "Ростех" при поддержке производственного объединения "Компас"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Испытания прототипа платформы для защиты населения и инфраструктуры от беспилотников, объединяющей средства обнаружения, сопровождения и противодействия, прошли в одном из регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе УК "Азимут" (входит в Ростех).

"В регионе России протестировали прототип платформы для защиты населения и инфраструктуры от дронов. Инициатором испытаний выступила компания "Азимут" госкорпорации "Ростех" при поддержке производственного объединения "Компас". В пилотном проекте специалисты связали в едином контуре средства обнаружения, сопровождения и противодействия БПЛА", - говорится в сообщении.

Базой для системы проекта стал разработанный "Азимутом" комплекс автоматизации полетно-информационного обслуживания "Юпитер", обеспечивший единое управление и обработку данных, поступающих от специализированных средств. Уточняется, что ходе тестирования прототипа было зафиксировано устойчивое обнаружение и выявление дронов-нарушителей в контролируемой зоне.

На экране "Юпитера" отображались все необходимый данные о БПЛА и охраняемых зонах, нарушения и угрозы. БПЛА-нарушители были успешно подавлены.

В состав комплексного решения вошли устройства радиолокационной и радиоэлектронной разведки, многопозиционная система наблюдения АЗН-В MAS 2700, система видеонаблюдения с акустическим обнаружением в лесных массивах, оптико-тепловизионный комплекс. Для противодействия БПЛА использовались стационарный комплекс "Стриж-3", мобильный "Сфера-МБ", ручной "Гарпун-3", дрон-перехватчик "Кинжал".

Идентификацию дронов обеспечили система "ЭРА-ГЛОНАСС", а также бортовые устройства идентификации "Комета 1090" и "ЭРА-ГЛОНАСС X-Keeper online FLY".