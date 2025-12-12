Котяков рассказал, кому выплатят пенсию за январь досрочно

По словам министра труда и социальной защиты РФ, получающие пенсионные поступления на пластиковую карту пенсионеры, у которых срок выплаты выпадает на первые 12 дней месяца, получат выплату в конце декабря

Редакция сайта ТАСС

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков © Михаил Терещенко/ ТАСС

АБАКАН, 12 декабря. /ТАСС/. Пенсионеры, у которых срок выплаты выпадает на первые 12 дней месяца, получат пенсию за январь досрочно - в конце декабря, речь идет о получающих выплату на пластиковую карту. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Читайте также

Индексация пенсий и борьба с теневой экономикой. Заявления Путина

"Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно - в конце декабря. Речь идет о тех, кто получает пенсию через банки на свои пластиковые карты. Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул", - сказал Котяков журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что для получающих пенсию через "Почту России" доставка будет проходить по стандартному графику.