Мурашко: число случаев диагностики с радиофармпрепаратами достигло 1 млн

Общее число пациентов, пролеченных такими препаратами, составляет 28 тыс., сообщил министр здравоохранения

Редакция сайта ТАСС

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Количество диагностических исследований при помощи радиофармпрепаратов к 2025 году в РФ достигло 1 млн случаев в год. Общее число пациентов, пролеченных такими препаратами, составляет 28 тыс., сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В современных реалиях ядерная медицина стала неотъемлемой частью высокотехнологичной и персонализированной медицины. В настоящий момент в РФ применяется более 60 радиофармпрепаратов. К 2025 году количество диагностических исследований с использованием радиофармпрепаратов достигло миллиона случаев в год, а общее количество пациентов, пролеченных с помощью радиофармпрепаратов, составляет почти 28 тыс. человек. К 2030 году планируется прирост диагностических радиофармпрепаратов - более 16%, а терапевтических - более 60% к уровню текущих значений", - говорится в приветствии Мурашко участникам IV международного конгресса "Ядерная медицина 2025", которое зачитал на конгрессе заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

По словам министра, развитие ядерной медицины в России поддерживается на государственном уровне. В рамках новой программы по развитию радиологической службы переоснащается 31 федеральная медорганизация, введены в эксплуатацию 83 единицы современного тяжелого оборудования. В 2030 году новые возможности применения радиотерапии получат 107 региональных медицинских организаций в 70 субъектах страны. "Убежден, что результаты работы конгресса будут способствовать активному внедрению в практическую медицину передовых ядерных технологий, решая одну из важнейших государственных задач - снижение смертности и повышение качества продолжительности жизни наших граждан", - завершил Мурашко.