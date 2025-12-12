В Заполярье вынесли первый приговор за самовыгул собаки

Хозяина животного приговорили к обязательным работам

МУРМАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Первый приговор за самовыгул собаки, которая сбила с ног пенсионерку, вынесли в Мурманской области. Хозяина животного приговорили к обязательным работам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В апреле 2025 года житель Оленегорска выпустил добермана на улицу без поводка, нарушив правила содержания домашних животных. Собака сбила с ног 80 летнюю пенсионерку. Женщина получила травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

"Прокуратура Оленегорска поддержала обвинение по беспрецедентному делу: 41 летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) из за самовыгула своей собаки", - говорится в сообщении.

Мужчина приговорен к 300 часам обязательных работ. Он частично признал вину.

"Этот случай - серьезное напоминание для всех владельцев животных: безответственное отношение к содержанию питомцев может привести к тяжелым последствиям, закон устанавливает ответственность за нарушение правил выгула, безопасность окружающих - обязанность каждого хозяина", - подчеркнули в прокуратуре.