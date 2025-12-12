В регионах ЦФО ожидается резкое похолодание

Синоптики также прогнозируют снег и небольшой дождь

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Курсков/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Резкое похолодание, а также осадки в виде снега и небольшого дождя ожидаются в части регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Тверской, Смоленской, Курской и Липецкой областях. Об этом сообщается на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

"Днем 12 декабря на территории Тверской области ожидается ухудшение погоды: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами налипание мокрого снега. В пятницу и субботу усиление северного ветра, порывами до 15 м/с. Днем 12 декабря температура воздуха понизится до минус 5 градусов, 13 декабря ночью ожидается от минус 12 до минус 7 градусов, днем - от минус 8 до минус 3 градусов", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, добавив, что на дорогах местами ожидается сильная гололедица.

В воскресенье, 14 декабря, в Курской области местами пройдет небольшой снег, ожидается усиление ветра до 11 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 4 градусов до минус 9 градусов, днем от минус 1 градуса до минус 6 градусов. По оперативной информации пресс-службы правительства Липецкой области, вечером 12 декабря ожидается серьезное ухудшение погоды: снег, местами сильный с метелью, на дорогах возможна гололедица, порывы ветра будут достигать 20 м/с, а температура ночью понизится до минус 8 градусов. 13 декабря в Липецкой области похолодает до минус 4 градусов, с вероятностью в 95% пройдет кратковременный небольшой снег, ночью 14 декабря в регионе показатель термометра может опуститься до минус 7 градусов.

Осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега, а также порывы ветра до 13-15 м/с на выходных будут в Калужской, Орловской, Брянской и Белгородской областях, сообщается на сайтах региональных гидрометцентров. В Калужской области сохраняется сильная гололедица. Метель и порывы ветра 15-20 м/с возможны 13-14 декабря в Воронежской области, температура воздуха будет держаться в диапазоне от нуля до минус 7 градусов. Дождь, снег, гололед, снижение температуры и усиление ветра порывами до 17 м/c 12 и 13 декабря ожидаются и на территории Тульской области.

Резкое похолодание

Усиление северо-западного ветра порывами 13-18 м/с, гололедица ожидается местами в Ярославской области и по Ярославлю с 12 по 14 декабря, сообщили в министерстве региональной безопасности. На территории Костромской области 13 декабря прогнозируется небольшой снег, в отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ожидается усиление ветра с порывами 13-18 м/с, температура воздуха ночью составит до минус 11 градусов, днем - до минус 10 градусов.

В Тамбовской области на смену незначительного потепления 12 декабря, когда температура воздуха достигала отметки плюс 2 градусов, придет похолодание. "Уже ближе к ночи регион окажется под влиянием арктического циклона, который придет с севера, температура воздуха начнет резко опускаться, ожидается снег. К утру субботы подморозит до минус 4 и минус 7 градусов, дороги покроются гололедицей. В воскресенье столбики опустятся еще на 1-2 градуса, за счет сильного северного ветра ощущаться будет значительно холоднее", - рассказали в тамбовском ЦГСМ.