В Международном медицинском кластере завершили строительство Центра хронических болезней

В шестиэтажном здании будут открыты отделения гериатрии, реабилитации, паллиативной помощи, а также детское отделение клиники, специализирующееся на лечении множественных хронических патологий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Строительство Центра хронических болезней, где будут оказывать помощь пациентам со сложными неизлечимыми заболеваниями, завершилось в Международном медицинском кластере в Москве. Комплекс осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы в свое время построили с израильским медицинским центром "Хадасса" два корпуса - один терапевтический, другой диагностический, современные корпуса с самым современным оборудованием, которые оказывают помощь, особенно, в области онкологии, что очень востребовано. Сегодня вводим по сути дела третий корпус этого медицинского комплекса, который нацелен на реанимацию, реабилитацию, паллиативную помощь, хронические заболевания, в том числе детские. Очень важное начинание, которое очень востребовано и в Москве, и в стране", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что медицинский комплекс дает представление о современных медицинских технологиях, протоколах, и на этой базе будет идти обмен опытом с городскими больницами, городским центром паллиативной помощи. Медучреждение будет оказывать помощь как москвичам, так и гражданам России. "Хотел поблагодарить и израильские компании, которые участвовали, и российских инвесторов, и большой коллектив "Хадассы", - добавил мэр.

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, в шестиэтажном здании площадью 14,3 тыс. кв. м, рассчитанном на 126 коек, будут открыты отделения гериатрии, реабилитации, паллиативной помощи, а также детское отделение клиники, специализирующееся на лечении множественных хронических патологий.

Также на базе центра заработает отделение гидрокинезиотерапии, оснащенное необходимым оборудованием для физических упражнений в воде, включая обучение ходьбе и горизонтальное вытяжение позвоночника.

В медучреждении смогут получить помощь граждане с хроническими заболеваниями, из-за которых они утратили способность к самообслуживанию, здесь организуют адаптацию и социализацию, паллиативную помощь. Для родственников пациентов будет работать психологическая служба. Отмечается, что в палатах установлена система автоматизации, облегчающая быт пациента - с ее помощью можно регулировать интенсивность освещения, поднимать и опускать оконные шторы, управлять кондиционером и связываться с медперсоналом.