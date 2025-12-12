УФСИН опровергло данные о переводе Блиновской в привилегированный отряд ИК

Осужденные содержатся в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства, отметили в ведомстве

ВЛАДИМИР, 12 декабря. /ТАСС/. УФСИН России по Владимирской области опровергло информацию о привилегированных условиях содержания осужденных в женской исправительной колонии. Все осужденные содержатся в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях ранее появилась информация о том, что блогера Елену Блиновскую, осужденную на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, перевели в привилегированный отряд женской ИК-1 Владимирской области.

"Информация, появившаяся в сети Интернет 12 декабря, о том, что в исправительном учреждении Владимирской области существуют отряды с привилегированными условиями содержания осужденных, не соответствует действительности", - сообщили в УФСИН России по региону.

В ведомстве подчеркнули, что все осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Владимирской области, содержатся в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.