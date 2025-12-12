В Москве пройден пик заболеваемости гриппом и ОРВИ

В столичном департаменте здравоохранения сообщили об устойчивом снижении заболеваемости у детей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пик заболеваемости гриппа и ОРВИ в Москве пройден. Фиксируется снижение числа заболевших, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"На сегодняшний день в Москве пройден пик заболеваемости и последние четыре дня департамент здравоохранения фиксирует снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По детям устойчивое снижение, минус 12% по сравнению с аналогичной датой на прошлой неделе", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что Москва выходит на плато по госпитализациям. Число госпитализаций в этом году в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году при циркулировании аналогичного штамма вируса гриппа. "На сегодня 15% коечного фонда во взрослых и детских стационарах свободно. По открытию коечного резерва Москва не ограничена", - добавили в департаменте.

Как подчеркнул главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Андрей Комаров, со временем генетическая структура гонконгского гриппа, который в настоящее время циркулирует в Москве, значительно изменилась и редко вызывает тяжелую форму течения заболевания. "Однако люди пожилого возраста, а также пациенты с множественными хроническими заболеваниями могут переносить грипп тяжелее", - отметил Комаров.

Врачи напомнили о важности вакцинации от гриппа, регулярного проветривания помещений и соблюдения правил личной гигиены.