Шумков: в курганских школах есть случаи бойкота молодых педагогов

В 2025 году в школы региона пришли 180 молодых специалистов, отметил губернатор

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что руководство школ региона лукавит, говоря о нехватке молодых специалистов - фиксируются факты, когда новые молодые кадры в штат просто не берут из-за чувства конкуренции, а где-то создают условия для увольнения по собственному желанию. Об этом он заявил во время своего прямого эфира.

"По учителям дефицит, конечно же, есть, он не сказать, что такой подавляющий - в этом году подводили итоги, 180 молодых педагогов зашли в наши школы, в принципе темп позволяет надеяться на то, что дефицит будет восполняться год от года. Мы ввели несколько вариантов поддержки: кроме в целом увеличения заработной платы педагогам, это выплаты так называемым стипендиантам - когда молодые педагоги получают 180 тыс. рублей в год дополнительно от нас, правительства региона, чтобы иметь дополнительный стимул. И я также с 2020 года периодически "встряхиваю" департамент образования с тем, чтобы они следили за трудоустройством молодых педагогов, суть в чем: отдельные директора школ, руководство школ часто лукавят, что к ним не идут молодые педагоги, они их просто не пускают. <…> Вроде загадка, начинаешь разбираться, все просто - это ж конкуренция тоже", - сказал он.

Шумков отметил, что в крупных школах региона директора получают свыше 100 тыс. рублей зарплаты, в областном центре сумма может составлять более 150 тыс. рублей. "И приход нового подающего надежды педагога создает определенный мандраж у людей - а вдруг он понравится начальству, вдруг он пойдет выше, а там есть уже сложившаяся команда - директор, завуч, и ничего не хочется менять. И молодому человеку создавали условия, чтобы он "сам поискал, где поближе выход", - сказал он.