В Керченском проливе собрали более 90% разлившегося мазута

Утилизировали 160 тыс. тонн

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Виталий Савельев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 90% мазута собрано после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива, сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев в эфире телеканала "Россия-24".

Читайте также

Крушение танкеров и разлив мазута в Черном море. Главное

"Нам удалось на текущий момент собрать более 90% разлившегося мазута", - сказал он.

По словам Савельева, собрано 185 тыс. тонн мазута, смешанного с грунтом и песком, 160 тыс. тонн утилизировано.

Начиная с весенне-летнего сезона в районе аварии работала сводная группировка водолазов МЧС России и Минтранса России, состоящая из 183 человек, а также специально оборудованные суда, инжекторные установки и волонтеры.

"У нас в подводной части еще находится нос и корма 212 танкера. В общей сложности там еще около 3 тыс. тонн мазута. Для локализации оставшегося мазута еженедельно мы проводим исследования, течи мазута у нас нет", - сказал Савельев.

Также уточняется, что, по решению правительственной комиссии, будут использоваться коффердамы, на данном этапе один из них уже установлен, еще два находятся в работе. Каждый коффердам размером с пятиэтажный жилой дом.