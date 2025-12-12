РАН готовит обращение к ученым мира из-за задержания археолога Бутягина в Польше

Вице-президент академии Николай Макаров отметил, что "нужно сделать так, чтобы это сработало"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) прорабатывает обращение к международному научному сообществу в связи с абсурдным арестом российского археолога из Эрмитажа в Польше. Об этом заявил ТАСС вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.

"Мы продумываем, как сделать это наиболее эффективно. Мы проведем консультации. Нужно сделать так, чтобы это сработало. Конечно, не оставим, не бросим. Прорабатываем обращение к мировой научной аудитории", - сказал Макаров.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан на пути из Нидерландов на Балканы. Как пишут СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и "находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте".

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.