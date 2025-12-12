В Курганской области не планируют полностью запрещать аборты

В регионе право на аборты, в частности, убрали из лицензий частных клиник

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Курганской области не планируют вводить полный запрет абортов. Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор региона Вадим Шумков.

В 2024 году курганские парламентарии приняли законопроект, предусматривающий административную ответственность за склонение беременных к искусственному прерыванию беременности. Кроме того, в регионе частные клиники не делают аборты.

"Мы приняли ряд мер в этом направлении: первое - из лицензий частных клиник убрали право на аборты, снизили количество госклиник, которые тоже могут делать аборты. Но запрещать каким-то образом эти вещи пока не планируем. <…> [Если запретим] - будут поездки в другой регион, где нет таких запретов, будут подпольно аборты делать, будет угроза жизни и здоровью женщины. Это надо?", - сказал он.

Глава региона также выразил мнение, что после завершения СВО нужно ввести пособие не только на ребенка, но и для матерей, исходя из их имущественного статуса. То есть для того, кто этого ребенка воспитывает до определенного возраста - например, до трех лет. "Если девушка будет думать, рожать ребенка либо не рожать, потому что ей не на что будет жить, то такое пособие обязательно должно появиться", - пояснил он.

Ранее власти региона направили в правительство РФ предложение разрешить направлять деньги, предусмотренные программой медицинского страхования на финансирование абортов, на стимулирующие выплаты людям, которые помогают женщине отказаться от аборта в случае отсутствия медицинских показателей для проведения данной процедуры.