"Московское долголетие" проведет серию новогодних экскурсий

Семь маршрутов проведут горожан от Кузнецкого моста и дворянских особняков до центральных площадей, острова Балчуг и Северного речного вокзала

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новогодние экскурсии с профессиональными гидами, на которых можно узнать о столичных праздничных традициях, стартуют в "Московском долголетии". Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"В преддверии праздничных дней мы подготовили семь новогодних маршрутов, которые проведут горожан по самым красивым местам зимней столицы - от Кузнецкого моста и дворянских особняков до огней центральных площадей, острова Балчуг и Северного речного вокзала. Во время работы над созданием маршрутов экскурсоводы изучали архивные материалы, собирали малоизвестные исторические факты и информацию об интересных особенностях улиц, чтобы удивить даже коренных москвичей. Надеемся, что на этих прогулках каждый участник найдет свою собственную новогоднюю историю", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она отметила, что пешие экскурсии - одно из самых востребованных направлений среди участников "Московского долголетия". "Старшее поколение с огромным интересом изучает историю столицы, знакомится с новыми архитектурными решениями и современными городскими пространствами. Поэтому мы стараемся дать как можно больше возможностей для такого досуга", - добавила заммэра.

Уточняется, что все новогодние прогулки длятся около двух часов. Например, маршрут "Новогоднее ожерелье центральных площадей" начинается у метро "Охотный ряд", гид проводит гостей по площади Революции, Манежной, Театральной и Лубянской площадям. А экскурсия "Кузнецкий мост и вечные французы: новогодние легенды московской моды" стартует у метро "Театральная" и проходит по Кузнецкому мосту, Ивановской и Лубянской улицам, Чистопрудному бульвару.

На некоторых прогулках можно будет заглянуть в центр московского долголетия,, выпить горячего чая и узнать больше о проекте. Присоединиться к экскурсиям можно до 11 января 2026 года. Москвичей старшего поколения также ждут новогодние путешествия на всесезонной яхте флотилии "Рэдиссон ройал".