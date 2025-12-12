В Петрозаводском медколледже проверят начисления зарплаты после жалоб педагогов

Сотрудники жаловались, что получают низкую зарплату при работе на полторы-две ставки

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 декабря. /ТАСС/. Минздрав Карелии проведет проверку начисления зарплаты преподавателям Петрозаводского базового медколледжа после публикаций в СМИ сообщений с жалобами педагогов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Ранее депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова написала в своем Telegram-канале, что к ней поступило обращение от коллектива колледжа по вопросу оплаты труда. Сотрудники жаловались, что получают низкую зарплату при работе на полторы-две ставки. Депутат отметила, что подготовит по этому поводу обращение в надзорные органы.

"В связи с публикацией в СМИ по теме оплаты труда преподавателей медицинского колледжа Минздравом Карелии сплошным методом будет проведена проверка начисления заработной платы работникам учреждения. Особо обращаем внимание на то, что экономическим управлением Минздрава Карелии на постоянной основе проводится проверка по обращениям работников. Ошибки и недочеты в начислении зарплаты, при их выявлении, всегда оперативно устраняются", - сказано в сообщении.

По данным ведомственной статистики, среднемесячная начисленная заработная плата преподавателей медколледжа за январь - октябрь составила 67,9 тыс. рублей, или 109% от целевого значения. При этом у каждого конкретного работника она может быть как выше, так и ниже целевого показателя в зависимости от квалификации и выполняемой нагрузки, отметили в Минздраве.

Ситуация в других учреждениях

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в детском саду Лахденпохьи на протяжении двух месяцев воспитателям начисляли зарплату на уровне МРОТ без стимулирующих выплат. В районной администрации сообщили, что оклад выплачивали в полном объеме и без задержек. При этом власти подчеркнули, что для решения вопроса со стимулирующими выплатами они обратились в Министерство образования и спорта Карелии. Их планировали перечислить до конца года.

Позже в министерстве сообщили, что Лоухскому, Лахденпохскому и ряду других районов, где возникли трудности с выплатами педагогам, окажут финансовую поддержку. Дополнительные средства на выплату зарплаты работникам муниципальных детских садов и школ будут доведены в ближайшие сроки после издания необходимых актов.

В последние дни в соцсетях также активно обсуждали уровень зарплат среди педагогов Петрозаводска. Чтобы ответить на вопросы учителей и воспитателей, городская администрация организовала личный прием. По итогу рассмотренных обращений власти не выявили нарушений.