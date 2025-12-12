Минпросвещения призвало разработать список литературы для школьных библиотек

Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил, что министерство уже разработало список патриотической литературы для школьников

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения России считает необходимым разработать список литературы для школьных библиотек. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на панельной дискуссии "Пространство знаний: поддержка и развитие школьных библиотек" на I Международном форуме школьных библиотекарей в Национальном центре "Россия".

"Сегодня мы подошли к тому, что нам нужен список той литературы, которая находится в школьной библиотеке", - сказал он.

Министр напомнил, что ведомство уже разработало список патриотической литературы для школьников.

I Международный форум школьных библиотекарей проходит 11-12 декабря в Москве, организаторами являются общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ. Целью форума является проведение мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению и развитие школьных библиотек, он объединил 1 тыс. участников.