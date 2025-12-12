В экспозиционном вольере Московского зоопарка впервые появились ямальские овцебыки

В течение года они проходили карантин и адаптацию, привыкали к новому климату и пище

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Овцебыки из крупнейшего в мире питомника овцебыков, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе, пополнили экспозиционный вольер Московского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Ямальские овцебыки появились в экспозиционном вольере Московского зоопарка. Уроженцы природного парка "Ингилор" <…> пополнили экспозицию главного зоосада страны. В течение года они проходили карантин и адаптацию, привыкали к новому климату и пище", - говорится в сообщении.

Парнокопытные переехали в Москву в декабре 2024 года. Сначала они находились в Центре воспроизводства редких видов животных, где проходили карантин и адаптацию, затем были разделены на две группы: одна осталась в Центре, другая переехала на городскую территорию зоопарка. Сейчас молодые овцебыки подросли и влились в группу взрослых особей. Им доступны внутренние вольеры и просторная территория с разнообразным рельефом, растениями, кормовыми площадками, поилками, бревнами и чесалками, их рацион: комбикорма, веточный корм, трава летом, сено зимой, а также небольшое количество овощей и фруктов как лакомство.

Одновременно с переездом ямальских овцебыков в Москву две самки отправились в зоопарк Новосибирска, где для них подготовили вольеры площадью 1 600 кв. м с деревьями, укрытиями и чесалками. В 2023 году 14 молодых животных доставили в Плейстоценовый парк в Якутии.

Природный парк "Ингилор" создан в 2022 году, на его территории расположены Нефритовая долина, озеро Большое Щучье. Сегодня на его территории в вольерном комплексе обитает более 125 овцебыков, а, по оценкам ученых, за пределами вольеров на Ямале проживает более 200 овцебыков. В июне власти сообщали, что в парке родилось рекордное количество овцебыков - 29 особей, при этом ежегодно в питомнике рождаются около 20 телят. Разведение вида поддерживает биоразнообразие региона и цели национального проекта "Экологическое благополучие".