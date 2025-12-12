Горячая линия Минсоцразвития Подмосковья получила более 587 тыс. звонков с начала года

Жители чаще всего интересовались компенсацией за коммунальные услуги, санаторно-курортным лечением, поддержкой семей и детей, а также ежемесячной доплатой к пенсии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Горячая линия Министерства социального развития Московской области обработала свыше 587 тыс. звонков с начала 2025 года. Это на 130 тыс. обращений больше, чем в 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства.

"Горячая линия Минсоцразвития Подмосковья приняла свыше 587 тыс. звонков в этом году. <…> Это на 130 тыс. обращений больше, чем в прошлом году", - рассказали в ведомстве.

По словам министра социального развития Московской области Андрея Кирюхина, ежедневно на специальный номер горячей линии Минсоцразвития поступают около 2 тыс. обращений. "За месяц контакт-центр обрабатывает в среднем 49 тыс. вызовов от жителей региона. Жители обращаются с разными вопросами, но чаще всего их волнует получение пособий и льгот", - цитирует пресс-служба Кирюхина.

Отмечается, что в этом году жители Подмосковья чаще всего интересовались компенсацией за коммунальные услуги (47 тыс. вопросов), санаторно-курортным лечением (17 тыс.), поддержкой семей и детей (15 тыс.), а также ежемесячной доплатой к пенсии (14 тыс.).

В ведомстве напомнили, что по номеру 122-6 жители региона могут получить консультации по вопросам социальной поддержки. Сотрудники обрабатывают запросы о трудоустройстве, социальной помощи инвалидам, поддержке семей с детьми, социальном обслуживании, опеке, социальных картах, компенсациях за ЖКУ и ветеранских выплатах, а также по другим актуальным темам.