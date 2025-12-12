В Москве с начала холодов снежный покров таял уже четыре раза

Причиной аномально теплых ноября и начала зимы в МГУ назвали "частые вхождения вдоль южной или восточной периферии исландской депрессии очень теплых воздушных масс"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ученые Метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова насчитали четыре эпизода таяния снежного покрова с начала холодного сезона в столице. Каждый раз выпавший снег лежал 2-3 дня, а его высота ни разу не превысила 7 см, сообщается в Telegram-канале МГУ.

Согласно наблюдениям последних десятилетий (1991-2020 годы.), устойчивый снежный покров образуется в Москве 27 ноября. Ученые отмечают, что эта дата быстро смещается на более поздние сроки - в среднем на один день в год. При этом самыми поздними датами образования устойчивого снежного покрова были 23 и 20 января в аномально теплые зимы 2019-2020 и 2006-2007 годы.

"Начало холодного сезона 2025-2026 гг. выдалось в Москве очень теплым и почти бесснежным. 11 декабря в Москве, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, полностью сошел уже четвертый по счету в сезоне снежный покров. Однако все четыре эпизода его залегания были очень короткими (от двух до трех дней), а высота ни разу не превысила 7 см и в большинстве случаев была предельно малой: не более 1 см", - говорится в сообщении.

Причиной аномально теплых ноября и начала зимы ученые назвали "частые вхождения вдоль южной или восточной периферии исландской депрессии очень теплых воздушных масс".

"Среднемесячная температура в минувшем ноябре в Москве составила плюс 3,7 градуса, что на целых 4,2 градуса выше современной климатической нормы для этого месяца", - отметил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее в пятницу синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности, связанный с предстоящим в ближайшие часы ухудшением метеоусловий. Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, в период до 21:00 мск в Москве и Московской области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах - сильная гололедица.