В Кургане паводок изменил донный ландшафт реки Тобол

Из-за этого изыскания по проекту расчистки реки проведут заново, отметил губернатор региона Вадим Шумков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Изыскания по проекту расчистки и углубления русла реки Тобол в Кургане будут проведены заново в 2026 году из-за необходимости корректировки в результате изменений донного ландшафта после паводка, произошедшего в 2025 году. Об этом сообщил во время прямого эфира губернатор региона Вадим Шумков.

"По расчистке реки Тобол вся работа разбита на три этапа, первый этап в районе так называемого Омского моста федеральной трассы, участок 1 км 200 м - расчистка в этом году завершена. <…> <…> Второй участок - территория от Бабьих песков до водохранилища, это 1,7 км, если мне память не изменяет, выделялось 72 млн рублей, подрядчик работы выполнил, но были проблемы с приемкой работ, потому что не все глубины он прошел, не весь грунт, который должен был быть вынут, был вынут, потому идет разбирательство по этому поводу. И третий участок - это уже до гидроузла, здесь также возникли вопросы, потому что после паводка прошлого года изменился донным ландшафт, и проектная документация стала неактуальной, потому что когда проектировали, там были одни глубины, одно количество залеганий, которые надо было убирать, сейчас все полностью поменялось - там "нанесло" столько, что нужно проводить заново изыскания. Потому в 2026 году работы будут частично продолжены, и одновременно будет проведено допроектирование", - сказал он.

Шумков отметил, что на участке в районе Омского моста работы тоже шли непросто. "Утопили земснаряд, в проектную документацию не был включен целый остров, который намыло уже после того, как сделали проект", - сказал он.

Четвертый этап работ пройдет от гидроузла в сторону Омского моста. "Там также есть обмеление, несколько островов", - сказал Шумков.

В прошлом году Курганская область столкнулась с сильным паводком, в регионе был объявлен режим ЧС. В воде оказались несколько тысяч домов, в Кургане подтопило правобережье.