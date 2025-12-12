Мединский и Хинштейн открыли памятник главе Посольского приказа XVII века

Церемония прошла в Курске

Редакция сайта ТАСС

© Егор Горожанкин/ ТАСС

КУРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Памятник государственному деятелю XVII века Артамону Матвееву открыли в Курске, в церемонии приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Курской области Александр Хинштейн, передает корреспондент ТАСС.

"Среди плеяды ярких людей XVII века самое почетное место занимает Артамон Матвеев. Он трижды проезжал через эту землю, вел тайные, секретные переговоры. Отчасти можно сказать, что человек тесно связан с курской землей, а вклад его в историю России - безграничный", - сказал Мединский, поблагодарив курские власти за инициативу по увековечиванию памяти государственному деятелю.

Как отметил глава региона, памятник установили на одной из центральных улиц Курска. "Появление каждой такой скульптуры, памятника на курской земле - это не просто дань уважения прошлому, это еще и очень важно с точки зрения нашего понимания контекста истории. Здесь будут идти взрослые, дети, подростки, юноши, девушки. Не уверен, что все они знают о Артамоне Матвееве, что это был за человек, теперь, проходя и смотря на этот замечательный памятник, конечно, очень многие зададутся вопросом, а кто это был, как связан он с курской землей, какова его роль в истории Отечества", - добавил Хинштейн.

Ранее губернатор Курской области сообщал, что бюст в честь 400-летия со дня рождения российского государственного деятеля и дипломата Артамона Матвеева будет создан в Курской области при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО).

Артамон Матвеев (1625-1682) - российский государственный деятель времен царствования Алексея Михайловича, дипломат, руководитель русского правительства.