В Москве ожидается гололедица на дорогах после полуночи 13 декабря

Горожан призвали быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Гололедица может образоваться на дорогах Москвы в ночь с 12 на 13 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, после 00:00 и до 21:00 13 декабря в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15-17 м/с, погодные условия будут способствовать образованию гололедицы. Просим горожан быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать автомобили и не укрываться под деревьями", - говорится в публикации.