Московские связисты собрали новогодние подарки для детей-инвалидов

В акции приняли участие крупнейшие организации связи столицы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Столичный профсоюз связи совместно с Центральными профсоюзными курсами Московской федерации профсоюзов направил 200 новогодних наборов для ребят с особенностями здоровья. Акция прошла в Музее московских профсоюзов, сообщили ТАСС в пресс-службе федерации.

"Традиционно в преддверии Нового года столичный профсоюз связи поздравляет семьи и ребят из социально защищенных категорий. Мы приглашаем Деда Мороза и дарим возможность посетить сказочные представления, а также организуем сбор подарков в рамках акции "Новый год и Рождество - время дарить подарки детям", - цитирует пресс-служба председателя столичного профсоюза связи Александра Кунцевича.

Он отметил, что впервые акция стартовала в прошлом году по инициативе профсоюзной молодежи, тогда было собрано свыше тонны подарков для подопечных социальных учреждений и интернатов, благотворительного фонда помощи семьям с детьми-инвалидами Московской области. "В этом году акция объединила всю отрасль, и мы вручим новогодние наборы воспитанникам семейного центра "Сергиево-Посадский" - одного из крупнейших в Подмосковье по реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята получат сладости, игрушки, развивающие и творческие материалы", - рассказал Кунцевич.

В акции приняли участие крупнейшие организации связи столицы. Среди них - "Почта России", "Космическая связь", Национальный исследовательский центр телекоммуникаций и другие.