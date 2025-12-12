ТАСС открыл региональный информационный центр в Калининграде

Он стал седьмым представительством агентства в России

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Региональный информационный центр "ТАСС Калининград" открылся в Калининграде. Вместе с центрами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, Владивостоке и Ростове-на-Дону он стал седьмым представительством агентства в России.

Благодаря созданию "ТАСС Калининград" жители самого западного региона страны смогут быстрее узнавать актуальную информацию о решениях федеральных и местных властей, значимых событиях в экономике и социальной сфере, знакомиться с интересными новостями в культурной, спортивной, научной и повседневной жизни Калининградской области.

На площадке "ТАСС Калининград" будет работать современный пресс-центр агентства - пространство для открытого диалога представителей власти, бизнеса, общественных организаций и СМИ.

"Перед нами стоит задача, которая ставилась перед нашим агентством еще в 1904 году, когда указом Николая II наше агентство появилось на свет. Задача эта заключается в защите информационных рубежей нашей Родины. Вы видите, сколько дезинформационных атак проводится в адрес России и в адрес Калининградской области, в частности. ТАСС имеет у себя на вооружении достаточно серьезные механизмы с применением искусственного интеллекта по обнаружению фейков. Мы поможем всем коллегам, работающим здесь, бороться за чистоту информации, за точность фактов так, чтобы никто не смог внести никакую смуту при помощи своих психологических информационных атак", - сказал генеральный директор агентства Андрей Кондрашов.

Он также подчеркнул, что перед журналистами РИЦ "Калининград" стоит задача поднять на федеральный уровень те новости, которые еще не всегда находят свое место в федеральном пространстве. "У нас для этого тоже есть свои механизмы, чтобы у Калининградской области голос был громче. Мы главное агентство страны при Правительстве Российской Федерации. Если говорить о присутствии больших федеральных СМИ, конечно, нужно начинать с ТАСС. Это тот пробел, который мы должны были закрыть уже давно. Теперь мы это совершили. ТАСС, не являясь прямым конкурентом ни одному средству массовой информации, предоставит площадку для общения между собой как общественных организаций, так и власти, и бизнеса, и наших коллег по информации", - отметил Кондрашов.

Работая в тесной координации с другими представительствами ТАСС в стране, "ТАСС Калининград" позволит вывести на качественно новый уровень освещение весомого вклада регионов Северо-Западного федерального округа в социально-экономическое развитие России.